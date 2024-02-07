Мнение: Почему «капиталист» Хавьер Милей, президент Аргентины, провалится

Президент Аргентины говорит, что капитализм сделал человечество богатым, выдернув его из тысячелетней нищеты, тогда как социализм, напротив, пытается затащить человечество обратно в нищету. Речь очень вдохновляющая, много верного. Процитирую, например (ссылка):

Следует помнить, что к 1800 году около 95 % населения Земли жило в крайней нищете. А к 2020 году, до начала пандемии, эта цифра снизилась до 5 %. Вывод очевиден.

Капитализм как экономическая система, основанная на свободной торговле, отнюдь не является причиной наших проблем, это единственный инструмент, которым мы располагаем, чтобы покончить с голодом, бедностью и крайней нищетой на нашей планете. Эмпирические данные неоспоримы.

Поскольку нет никаких сомнений в том, что капитализм со свободным предпринимательством лучше с точки зрения производительности, то поэтому левая докса нападает на капитализм с моральными обвинениями. Говоря — именно это утверждают его противники — что капитализм несправедлив. Они говорят, что капитализм — зло, потому что он индивидуалистичен, а коллективизм — добро, потому что он альтруистичен. Разумеется, за счет чужих денег.

Поэтому они выступают за социальную справедливость. Но эта концепция, которая в развитых странах вошла в моду в последнее время, в моей стране является константой в политическом дискурсе уже более 80 лет. Проблема в том, что социальная справедливость не является справедливой и не способствует общему благосостоянию.

Напротив, это несправедливая по своей сути идея, потому что она насильственна. Она несправедлива, потому что государство финансируется за счет налогов, а налоги собираются принудительно. Может ли кто-нибудь из нас сказать, что мы добровольно платим налоги? Значит, государство финансируется за счет принуждения, и чем выше налоговое бремя, тем выше принуждение и тем ниже свобода.

Те, кто выступает за социальную справедливость, исходят из того, что вся экономика — это пирог, который можно делить по-разному. Но этот пирог не является чем-то само собой разумеющимся. Это богатство, которое создается в процессе, который Израэль Кирцнер, например, называет процессом открытия рынка, рыночной ситуации.

Если товары или услуги, предлагаемые бизнесом, не востребованы, он потерпит неудачу, если не приспособится к требованиям рынка. Предприятия будут преуспевать и производить больше, если будут делать качественный продукт по привлекательной цене. Таким образом, рынок — это процесс открытия, в котором капиталисты находят правильный путь по мере продвижения вперед.

Но если государство будет наказывать капиталистов, когда они добиваются успеха, и мешать процессу открытия, это уничтожит их стимулы, и, как следствие, производить они будут меньше.

Пирог станет меньше, и это нанесет ущерб всему обществу. Коллективизм, препятствуя процессу открытия и мешая присвоению результатов, в итоге связывает руки предпринимателям и не позволяет им предлагать лучшие товары и услуги по лучшей цене.

Всё это верно, хотя, конечно, социалисты и будут приписывать достижения капитализма техническому прогрессу, забывая о том, что технический прогресс не ускорился сам собой, это тоже побочный эффект капитализма. Вместе с тем, господин Милей провалится по нескольким причинам.

Во-первых, и в главных, он дружит с США, а это уже приговор для любой страны. За дружбу с США надо платить, причём настолько высокую цену, что уже совершенно неважно, какая там будет экономическая стратегия. Может, американские советники даже дадут пару хороших технических советов по стабилизации аргентинского песо и тому подобному, но пользы от этого не будет, так как дружба с США подразумевает разграбление или уничтожение страны.

Мы раньше плохо понимали проблему, так как Мексика, например, была далеко от нас, и так как развитый социализм опустил уровень жизни в СССР столь низко, что даже несчастная Мексика выглядела на нашем фоне богатой страной. Сейчас каждый, у кого есть глаза, проблему видит отлично. Грузия заплатила за дружбу с США потерей двух регионов. Армения также потеряла территории из-за дружбы с США. Особенно же показательна трагедия Украины, которую американские печеньки за какое-то десятилетие привели к тотальной катастрофе.

Можно было бы предположить, что Хавьер Милей — хитрый жук, который дружит с США только для виду, а сам при этом придерживается политики многовекторности, как товарищ Лукашенко, но это навряд ли. Свою зажигательную речь президент Аргентины произнёс в Давосе, в средоточии западного зла. Также он собирается перейти из католичества в иудаизм (если уже не перешёл) и всячески показывает на публике, как горячо он любит Израиль (пример). К несчастью для Аргентины, тут всё прозрачно: сеньор Милей явно сделал ставку на США.

Полагаю, господин Милей действительно попытается быть чуть-чуть многовекторным, чтобы не ссориться особо с Китаем и Россией, однако опыт показывает, что США такой половинчатости не терпят. Пример Виктора Януковича, который тоже пытался контролировать дружбу с США, достаточно показателен.

Да, всякие случаются чудеса: Россия, к примеру, сумела в последний момент выскользнуть из аналогичной ловушки, когда безнадёжно ориентированный на США «друг Борис» внезапно для многих назначил своим преемником патриота России и русского националиста Владимира Путина. Кроме того, США сейчас сильно ослабли и поглупели, у них много неудач во внешней политике, и это тоже даёт Аргентине шанс. Но всё же по умолчанию я бы предполагал, что дружба с США — это приговор для страны.

Вторая проблема аргентинского президента заключается в том, что он не классический капиталист, а либертарианец. Разница вот в чём. Классический капиталист выступает за свободный рынок, то есть за рынок, на котором есть конкуренция по связке «цена-качество». Вот большие раки за 5 рублей, вот маленькие раки за 3 рубля, а вот маленькие раки за 6 рубей, их никто не покупает, так как у конкурентов дешевле. Чтобы такая конкуренция работала, кто-то должен установить правила игры: поставить, например, полицейского на рынок, чтобы конкуренты не могли бить друг друга бейсбольными битами. Если полицейского не будет, то конкуренция между продавцами будет идти уже не по связке «цена-качества», а по физической силе: кто может избить конкурентов, тот и продаёт свой товар.

Либертарианцы полагают, что полицейский не нужен, что продавцы как-нибудь сами всё отрегулируют, тогда как государство будет им только мешать. Поэтому свободный рынок при либертарианской системе управления не работает: самый сильный забирает себе всё, после чего устанавливает монополию и начинает продавать плохие товары по высокой цене.

Типичный пример такого провала мы можем наблюдать в США, где государство позволило коррупционерам от медицины подмять индустрию под себя, задушив любые ростки конкуренции лицензиями и тому подобным. Цены на лекарства и на медицинские услуги в США сейчас в 10-100 раз выше, чем в нормальных странах, так как государство в какой-то момент решило: «ну это же врачи, чего их регулировать, пусть они сами пишут для себя правила». Если бы медицину в США доверили реформировать капиталистам, те начали бы наведение порядка с борьбы с гильдиями и монополиями.

Хавьер Милей бороться с монополиями даже не собирается: напротив, он ясно говорит в своей речи, что монополии — это нормально, регулировать их не нужно. Цитирую: «регулирование монополий, уничтожение их прибылей и уничтожение растущей доходности автоматически уничтожает экономический рост».

Логика у него такая: монополии заработают кучу денег, потом вложат эти деньги в развитие производства и технологий, и потом завалят страну современными и дешёвыми товарами.

История показывает, что так не сработает. В отсутствие конкуренции монополии и гильдии просто расслабятся: будут продавать плохие товары по заряженной цене. Один пример, с медициной в США, я уже привёл. Другой пример — СССР, вся экономика которого представляла собой одну гигантскую монополию. Безграничные возможности по эксплуатации собственного населения привели СССР не к процветанию, а к закономерному банкротству.

Капитализм невозможен без конкуренции, а конкуренция невозможна без злобного арбитра с жёлтыми и красными карточками, который будет жёстко следить за соблюдением правил игры.

Таким образом, на ближайшее будущее Аргентины я смотрю скептически. Конечно, сеньор Милей прав в том, что социалисты терзали эту несчастную страну десятилетиями, и что практически любая замена будет лучше, чем популистский социализм, однако новый президент может оказаться тем редким исключением, которое будет даже хуже социализма. Дружба с США и либертарианство — мощнейшая комбинированная отрава, справиться с которой слабая экономика Аргентины сможет навряд ли.