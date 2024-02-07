 

Nubia Red Magic 9 Pro возглавил рейтинг смартфонов AnTuTu за январь 2024 года

07.02.2024, 13:55, Разное
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Рейтинг самых мощных Android-смартфонов за январь 2024 года, опубликованный редакцией популярного бенчмарка AnTuTu, возглавил Nubia Red Magic 9 Pro. Эта информация появилась на официальном сайте компании.

Nubia Red Magic 9 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Gen3 и имеет 16 ГБ оперативной памяти. В AnTuTu этот смартфон набрал 2 096 559 баллов. Второе место занял iQOO 12 с аналогичными характеристиками и результатом в 2 045 064 балла. Тройку лидеров замкнула модель Nubia Z60 Ultra с 2 024 711 баллов.

На следующих позициях расположились Vivo X100 Pro (1 974 891 балл), Samsung Galaxy S24 (1 846 680 баллов), Galaxy S24 Plus (1 721 185 баллов), Galaxy S24 (1 624 255 баллов), Xiaomi Mi 13 (1 541 517 баллов), а также Galaxy S23 Plus (1 492 625 баллов).

Тестирование смартфонов проводилось с 1 по 31 января 2024 года с использованием сборки бенчмарка AnTuTu V10.

AnTuTu является широко используемым бенчмарком для Android-смартфонов и принадлежит китайской компании Cheetah Mobile.


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