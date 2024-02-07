 

Госдума запретила россиянкам дарить носки мужчинам на 23 февраля

07.02.2024, 13:33, Разное
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект «О защите мужского достоинства в День защитника Отечества».

Документ регламентирует перечень соответствующих и неприемлемых подарков в праздничный день от лиц женского пола.

– Мужчина – защитник нашего Отечества, женщины должны дарить ему не только любовь и ласку, но и поощрять соответствующим образом, а такие подарки, как носки, – насмешка над его подвигом, глумлением, нарушением светлых традиций великого праздника, – заявил автор законопроекта Леонид Слуцкий.

Не соответствующими высокому званию «мужских подарков» признаны носки, нижнее бельё и средства гигиены, а также любые предметы стоимостью ниже 1000 рублей, кроме алкогольных напитков. Представитель сильного пола имеет право на официальный отказ от такого подарка и может заверить его у нотариуса. В этом случае он получает юридическое право не дарить ответный подарок в Международный женский день.

Административную ответственность за неправильные подарки депутаты решили пока не вводить.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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