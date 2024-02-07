 

Установлена связь между буллингом и химическими изменениями в мозге

07.02.2024, 13:30, Разное
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Как сообщает издание Molecular Psychiatry, подросткам, подвергающимся травле со стороны сверстников, зачастую присуща повышенная степень склонности к психозу, что показали результаты исследования, проведенного японскими учеными, представляющими Токийский университет.

Было установлено, что у подростков, становившихся жертвами буллинга, была снижена концентрация глутамата в передней поясной извилине мозга, играющей ключевую роль в процессе регулирования эмоций, когнитивном контроле и принятии решений.

Снижение уровня нейромедиатора глутамата в обозначенной области, как отмечают психологи, связано со склонностью к психозам, в том числе в острой форме, когда человек начинает испытывать трудности с определением реального и нереального. Кроме того, изменения уровня глутамата характерны для таких психических расстройств, как шизофрения и депрессия.  


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