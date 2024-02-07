Модные брюки весны 2024: главные тренды и антитренды сезона

С наступлением весны пришла пора обновить гардероб. Важно быть в курсе самых последних тенденций и знать, какие вещи будут носить в этом сезоне, а какие придется оставить в прошлом. Речь пойдет о брюках, которые будут самыми модными, а также о моделях, от которых весной 2024 года стоит отказаться.

Модели брюк, которые не следует носить весной 2024 года

Заниженная талия. В новом весеннем сезоне следует распрощаться с брюками с низкой посадкой, так как, согласно модным тенденциям, в тренде будет завышенная талия.

Очень широкие брюки. Преувеличенно широкие штанины, как и очень широкий клеш, остались в прошлом. Весной 2024 года центральное место займут брюки прямого кроя, которые комфортны и при этом выглядят стильно.

Мешковатые брюки-карго. Несмотря на то что брюки-карго по-прежнему в моде, этой весной они тяготеют к более изысканному стилю.

Рваные джинсы. Хотя такие модели все еще актуальны, пришло время оставить их в прошлом. Весной 2024 года мы будем стремиться к элегантности и изысканности, оставляя на втором плане изношенные и рваные джинсы.

Модели с логотипами. Такие вещи должны уступить место молчаливой роскоши. Следует избегать брюк с логотипами и вместо этого выбирать более сдержанный дизайн, который позволит качеству одежды говорить самому за себя.

Пять моделей брюк, которые будут в тренде весной 2024 года

Металлик. Не имеет значения, серебристые, золотистые или какие-либо яркие цвета, эта тенденция непременно добавит нотку гламура в наряд.

Рисунок. Весной будут в моде брюки с принтом – от цветов до геометрических узоров.

Широкие брюки. Такие модели станут настоящей звездой весеннего сезона. Они обеспечивают и комфорт, и стиль, а также привлекательны и универсальны.

Анималисткий рисунок. Животный принт – самый большой тренд предстоящей весны. Будь то зебра, леопард или змея, этот рисунок станет хитом весны 2024 года.

Завышенная талия. Подчеркнуть свой образ можно брюками с высокой посадкой. Они не только подчеркнут фигуру, но и придадут образу современный вид.

Трендовые модели

Брюки с завышенной талией зрительно удлиняют ноги. Кроме того они элегантны и универсальны.

Леопард обещает быть одним из хитов 2024 года. Не менее актуальны зебра, коровий и змеиный рисунки.

Широкие брюки ассоциируются с удобством и стилем. Широкие, струящиеся модели идеально подходят для модного непринужденного образа.

Брюки с принтом будут невероятно популярны этой весной. Это геометрический рисунок, клетка, цветы.

Металлизированные брюки останутся в тренде весной 2024 года. Они идеально впишутся в любой образ.

Антитренды

Тихая роскошь – один из основных трендов 2024 года. Поэтому следует оставить вещи с логотипами и отдать предпочтение более сдержанным и простым моделям.

Этой весной джинсы с рваными и потертыми деталями никуда не денутся, но они не будут такими преувеличенными.

Дополнительные карманы и модели карго должны остаться в прошлом. Следует носить брюки с более четкими линиями и тонкими деталями, чтобы выглядеть современно и изысканно.

Широкие брюки по-прежнему в тренде, также будут в моде модели расклешенные книзу. Но огромный клеш формата XXL уходит в прошлое.

Брюки с низкой талией не подходят большинству женщин. Следует выбирать модели, которые выгодно подчеркивают фигуру и делают образ элегантным.