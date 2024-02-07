 

Российские ученые извлекли в Арктике образцы льда, образовавшегося более 1,2 млн лет назад

07.02.2024, 11:07, Разное
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Как сообщает агентство ТАСС, в рамках 69-й Российской антарктической экспедиции ученые увеличили глубину скважины на станции «Восток» до отметки в 3610 метров, что позволило извлечь новые образцы уникального льда, возраст которого превышает 1,2 миллиона лет.

Получение новых образцов, доставленных на корабль «Академик Федоров» и отправленных в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт с целью дальнейшего изучения, имеет особую научную ценность, позволяя досконально проанализировать процесс перехода атмосферного льда в озерный.

Стоит отметить, что образцы льда имеют общие черты с подледными озерами на спутниках Юпитера и Сатурна.       


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