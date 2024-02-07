 

Американские СМИ анонсировали интервью Дудя с Байденом

07.02.2024, 9:33, Разное
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Замглавы американского телеканала Fox News Роберт Джонсон написал в социальной сети X (бывший Twiiter), что блогер Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом) прибыл в США для записи интервью с Джо Байденом.

По информации журналиста, беседа состоится 10 февраля 2024 года и продлится менее трёх часов.

– Белый дом уже начал избирательную кампанию и по итогам интервью с топовым российским блогером планирует привлечь на свою сторону русскоязычных американцев, – пишет Джонсон.

Источник The New York Times в администрации президента США подтвердил факт грядущей встречи Байдена и Дудя, отметив, что запись их беседы может стать самым популярным роликом на YouTube.

– Есть договорённость, что это интервью будет активно продвигаться алгоритмами YouTube. Мы рассчитываем получить 100 миллионов просмотров через 48 часов после публикации, – сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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