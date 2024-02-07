Запрет Байдена на экспорт СПГ не только бьёт по друзьям Вашингтона в Европе, но и лишает США новых рынков

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Запрет администрации Байдена на экспорт СПГ вызывает тревогу у друзей США в Европе, которые уже начинают зависеть от американского газа, сказала в эфире Fox Business вице-президент The Heritage Foundation Виктория Коутс. Кроме того, по её словам, из-за этого решения Соединённые Штаты также лишаются возможности выйти на новые рынки, например, в Азии.

Вы хорошо высказались насчёт введённого Байденом запрета на экспорт сжиженного газа. Виктория, давайте поговорим немного об этом. Ведь тут у нас изменение политики со стороны Белого дома, которое имеет не только экономические последствия, но и затрагивает вопросы национальной безопасности.

ВИКТОРИЯ КОУТС, вице-президент The Heritage Foundation: Это действительно позорно. Они сделали следующее: приостановили рассмотрение лицензий на экспорт. И вот у нас были все эти мегапроекты — прежде всего в Луизиане, но также и в Техасе. Venture Capital* собиралась открыть завод CP2 — крупнейший в мире объект для экспорта природного газа. А теперь они не могут открыться, поскольку не могут получить лицензию на экспорт. И что им делать со всей этой продукцией?

Так что все наши друзья в Европе, которые начинают зависеть от американского природного газа — хорошего, чистого американского природного газа, будут встревожены. Но есть ещё и потенциальные новые рынки. Этот газ мог бы отправиться в Индию, которой нужно отходить от работающих на угле электростанций.

Посмотрите на Японию, которая, хотя и в целом снижает импорт природного газа, но при этом наращивает импорт американского газа. И ей может потребоваться ещё больше в тому случае, если, например, начнутся проблемы в Ормузском проливе, из-за которых туда (в Японию. — ИноТВ) перестанут идти ближневосточные поставки. Это просто неверный путь. Это плохо для американского бизнеса, плохо для американских рабочих мест, плохо для американских цен на энергоносители, но также плохо и для наших друзей за рубежом.

Дата публикации 06 февраля 2024 года.

* так сказано в оригинале. Имеется в виду компания Venture Global (прим. ИноТВ)