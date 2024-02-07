Тайна жуткой смерти продавщицы книг из Иллинойса

Это произошло в маленьком городке Лейк-Блафф, штат Иллинойс США, утром 30 октября 1928 года. Рабочий спустился в подвал котельной, чтобы разжечь печь, и увидел тело женщины, прислоненное к печи. Женщина была покрыта страшными глубокими ожогами, одежды на ней никакой не было, но она была еще жива и даже в сознании.

Очищение огнем

В больнице выяснилось, что ее зовут Эльфрида Кнаак, ей 29 лет и она работает продавцом книг в Чикаго, а также учит детей в воскресной школе. И когда ее спрашивали, как она получила эти ожоги, она повторяла "это все моя вина" и "я сделала все сама".

Затем она рассказала, что ее "чувство веры, чистоты и любви" заставили ее сунуть свои руки и ноги в огонь, чтобы "доказать свою веру в духовное" и сделать себя "достойной своего астрального возлюбленного", а также "очиститься и посвятить себя Богу".

Да, это звучит как повод позвать психиатра, но в те годы в США были чрезвычайно популярны сеансы медиумов, спиритуалистов, тибетские духовные практики и тд. Так что полицейские не особо удивлялись. Даже тогда, когда Эльфрида начала рассказывать, как она начала "очищать себя огнем" и увидела руки, манящие ее к себе из огня.

Однако следователи не особо поверили в то, что женщина сама себе нанесла эти страшные ожоги. Дело в том, что дверь в котельную была закрыта снаружи, когда туда утром пришел рабочий. Но когда они прямо заявили это Эльфриде, та сказала, что дверь за ней закрыла "мистическая рука".

Путаница в показаниях

Ожоги Эльфриды были очень серьезными и ее состояние быстро ухудшалось. Незадолго до смерти она внезапно призналась, что с нею в котельной была вторая женщина, с которой она заключила "договор о самоубийстве" и которая ушла из помещения после того, как Эльфрида начала гореть.

Но потом она во второй раз изменила показания, сказав, что "Они сделали это" и добавив "Фрэнк бросил меня". Кто "они", она не рассказала.

Когда она уже находилась в предсмертной агонии, ее навестил ее брат Элвин, которому она снова рассказала первую версию того, что с нею случилось. Что она была там одна и пошла туда одна, что кто-то дал ей ключ от котельной и что есть женщина, которая "может все прояснить". Но имя женщины она назвать не успела, так как скончалась.

Кровавые отпечатки и вторая женщина

Коронер и его помощники все-таки признали смерть Эльфриды Кнаак самоубийством, но полицейские детективы были упрямее и продолжали расследовать это дело.

Они выяснили, что топка печи находится слишком высоко, чтобы женщины без помощи табуретки или стула смогла бы засунуть в нее обе свои ноги. Также они обнаружили на двери кровавый отпечаток ладони, а еще пропитанные кровью отпечатки ног, идущие по лестнице в котельную и обратно.

При вскрытии тела Эльфриды было обнаружено, что перед нанесением ожогов или после них женщину сильно ударили по голове, а заодно еще и пропустили через ее тело сильный разряд тока.

В сумочке Эльфриды нашли письмо от женщины по имени "Б. Е. Лок", в котором было то, что назвали термином "религиозная дискуссия". Выяснилось, что и Лок и Эльфрида были последовательницами религиозного движения (культа) "Новая мысль", который, помимо христианства, проповедовал "исцеление разума", а также астральную проекцию и "духовное очищение".

Настоящее имя Лок было Луэлла Роэ и полиция вскоре наведалась к ней с расспросами. Роэ рассказала, что Эльфрида испытывала к ней "фанатичное восхищение", как будто ее загипнотизировали, но никаких подробностей, помогающих прояснить странную смерть Эльфриды она или не знала, или не рассказала.

Астральный любовник

Следствие установило, что 29 октября Эльфрида, которая работала в магазине Чикаго, ушла с работы около 17.00 и в шестом часу ее видели на вокзале, так как она собиралась ехать в Лейк-Бафф на деловую встречу. Она купила два билета на поезд – туда и обратно, а потом два раза кому-то звонила.

Позже, уже к ночи, ее видели прибывшей в Лейк-Блафф и это последнее, что известно о ее передвижениях накануне получения страшных ожогов в котельной.

Однако, еще при жизни, находясь в больнице, Эльфрида призналась полицейским, что в Лейк-Блаффе живет некий Чарльз У. Хичкок, с которым у нее была "чистая астральная любовь".

"Хитчи вытащил меня из Ада около трех месяцев назад", – сказала она им, добавив, что в тот вечер она приезжала сюда именно для того, чтобы повидаться с Хичкоком.

Полиция тщательно допросила Хичкока, но он категорически отрицал свою причастность к смерти Эльфриды и заявил, что у него вообще не было никаких романтических отношений с этой женщиной. Также оказалось, что еще за несколько дней до происшествия с Эльфридой Хичкок серьезно сломал себе ногу и до сих пор был прикован к кровати. То есть у него было 100%-ное алиби.

Странности не заканчиваются

Прошел месяц после смерти Эльфриды и полиция Лейк-Блаффа вдруг получила письмо от жителя Техаса, чье имя в СМИ не называлось. В письме он называл себя "изучающим оккультный мистицизм" и прямо указывал, что это именно он помог Эльфриде сжечь себя заживо.

Полиция разыскала его и даже арестовала, но на допросе он подозрительно быстро был признан невменяемым и далее отправлен в психиатрическую клинику. Что с ним было потом, неизвестно, но вряд ли он был более безумным, чем другие персонажи этой странной истории.

Затем следователи попытались прояснить, кто такой Фрэнк, о котором упоминала Эльфрида, но единственным подходящим человеком с таким именем был скрипач Фрэнк П. Мэнди, который был соседом по квартире Чарльза Хичкока. На допросе он отвечал так, словно вообще никогда не видел Эльфриду и ничего о ней не знает.

Прошло еще несколько месяцев и в том же штате Иллинойс, но в городке Эванстон, девушка по имени Хелен Фридрих пыталась покончить с собой, бросившись в большой очаг на кухне. Она получила сильные ожоги, но выжила, однако в больнице она рыдала и постоянно приговаривала, что "оказалась слишком большой трусихой, чтобы пройти через это".

Также исследователи обнаружили еще один подозрительный эпизод самосожжения в печи, случившийся за четыре года до Эльфриды. 50-летняя Адди Шитсли была обнаружена сожженной до состояния угля в печи своего дома в Огайо, и все указывало на то, что она самостоятельно залезла в эту печь.

Останки Адди были обнаружены далеко не сразу, потому что она была совсем невысокого роста и от нее в печи мало что осталось. Причем ее останки были найдены просунутыми очень глубоко в печь, так что когда первым заслонку печи открыл один из ее сыновей, он даже не увидел никаких обугленных костей…

Была ли какая-то связь между этими тремя попытками самоубийства, неизвестно. Может быть в то время в США и в самом деле действовал какой-то культ, который принуждал женщин "очищать себя" через огонь, либо все это были совершенно не связанные между собой дела.