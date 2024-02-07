 

Мнение: Об украинстве головного мозга… Не лечится?

07.02.2024, 5:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Это настолько «прекрасно», что даже в каких-либо комментариях особо не нуждается. Поскольку здесь всё дистилированно, рафинировано, незамутнённо и кристально ясно.

Официальное украинское #СМИ, между прочим.

Ещё из относительно «приличных»: когда-то его корреспондента даже приглашали в #Кремль на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.

Три слова к этому добавить можно: #Украина терпит поражение.

Согласны?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Назван продукт, повышающий активность мозга и защищающий от атеросклероза

07.02 / Ученые предупредили, что частое употребление кофе может сказаться на зрении

07.02 / Мнение: О суде над Путиным… Провал?

07.02 / Установлена связь между ранним завтраком и снижением риска диабета

07.02 / В Новосибирске разработали аппарат для лечения ран вакуумом и электричеством

07.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Яичные спекулянты

07.02 / Перуанская монета необъяснимого происхождения оказалась подделкой

07.02 / Глава Минздрава Карелии рассказал об опасности вещей, используемых в быту

07.02 / Волосы жирнеют быстрее от частого мытья? Что на самом деле дает такой эффект

07.02 / Мнение: О встрече с покойником… Жутко?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика