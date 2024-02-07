Мнение: Об украинстве головного мозга… Не лечится?
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Это настолько «прекрасно», что даже в каких-либо комментариях особо не нуждается. Поскольку здесь всё дистилированно, рафинировано, незамутнённо и кристально ясно.
Официальное украинское #СМИ, между прочим.
Ещё из относительно «приличных»: когда-то его корреспондента даже приглашали в #Кремль на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Три слова к этому добавить можно: #Украина терпит поражение.
Согласны?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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