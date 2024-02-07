Назван продукт, повышающий активность мозга и защищающий от атеросклероза

Как заявили представители Роспотребнадзора, повысить степень активности мозга и минимизировать риск развития атеросклероза можно за счет включения в рацион натурального мармелада, богатого глюкозой и препятствующего всасыванию холестерина.

Еще в Древней Греции мармелад, содержащий пектин, способствующий выведению шлаков из организма, использовался в медицинских целях.

Максимально полезным считается натуральный желейно-фруктовый мармелад, в основе которого лежат агар-агар и пектин. Напомним, что желатин содержит большое количество белков и аминокислот, способствующих укреплению костной системы.