Мнение: О суде над Путиным… Провал?

Ещё одно разочарование настигло Украину. Теперь и МУС — Международный уголовный суд в Гааге, который не нужно путать с Международным судом, тоже находящимся в Гааге — уже не торт. Да, он выписал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в причастности к «похищению» украинских детей.

Но с тех пор многое изменилось. И часть «похищенных» благополучно вернулась к украинским родственникам, причём при активном содействии российской стороны. И сам этот ордер отказались исполнять даже те страны, которые подписали Римский статут. И вообще перспективы суда над российскими должностными лицами стали весьма призрачными.

К чему приложил свою руку… и МУС.

По оценкам британской The Guardian, именно МУС блокирует попытки Украины добиться суда над высокопоставленными россиянами. Его спецпрокурор Карим Хан и другие неназванные судейские выступают против создания по аналогии с МТБЮ специального международного трибунала по России, пытаясь отстоять свои интересы. Хотя именно в рамках МУС привлечь к ответственности Россию едва ли получится. Хотя #суд может предъявлять обвинения в «военных преступлениях», он не обладает юрисдикцией в отношении РФ, которая не является участником Римского статута, учредительного договора МУС.

Впрочем, корень проблемы не в интригах судей. Просто мир изменился по сравнению с 1990-ми.

И «суд над Путиным» не нужен уже никому.

Так, существуют обоснованные опасения, что Генеральная ассамблея #ООН или её Совбез могут не проголосовать за создание спецтрибунала по РФ, что снизит его международную легитимность. #Россия, например, может наложить вето на любой документ, если Совету безопасности будет предложено создать такой орган.

Но и в отношении альтернативного варианта создания суда путем голосования на Генеральной ассамблее ООН не всё так гладко. Многие наблюдатели напоминают, что, хотя 140 государств на Генеральной ассамблее проголосовали за осуждение действий России, поддержка упала ниже 100, когда странам был задан вопрос о создании реестра ущерба Украине, якобы нанесённого Россией. А если идея «Давайте накажем Путина» не получит достаточной поддержки на ГА ООН, вся затея заглохнет. И это залог провала.

Кроме того, некоторые страны «Большой семёрки» — США, Великобритания и Франция — не желают международного трибунала, поскольку он может создать прецедент. Ведь в конце концов однажды всё может прийти к тому, что другие мировые лидеры смогут обвиняться другими будущими трибуналами. А, например, со Штатов есть, за что спросить.

И, наконец, даже если инициативу суда возьмёт на себя Европа, её орган не будет обладать международной легитимностью. Ни #Китай, ни страны Глобального Юга его не поддержат. А новая ссора с ними не выгодна прежде всего самим европейцам.

Что ж, прощай ещё одна украинская «миря»?

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