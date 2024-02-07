 

Установлена связь между ранним завтраком и снижением риска диабета

07.02.2024, 3:15, Разное
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Как сообщает издание International Journal of Epidemiology, снизить риск развития сахарного диабета на 59% можно за счет употребления завтрака до восьми часов утра, что показали результаты исследования, проведенного испанскими учеными, представляющими Барселонский институт глобального здравоохранения.

В ходе исследования было установлено, что среди тех, кто обычно завтракали после девяти утра, случаи развития диабета второго типа наблюдались гораздо чаще.

Исследователи предполагают, что необходимость приема пищи сразу после пробуждения обусловлена циркадными ритмами человека, учитывая циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, в то время как нарушение биоритмов в виде отсутствия завтрака может выступать в качестве причины ухудшения контроля над уровнем глюкозы, инсулина и липидов в организме.  


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