 

В Новосибирске разработали аппарат для лечения ран вакуумом и электричеством

07.02.2024, 3:15, Разное
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Студенты Новосибирского государственного университета разработали вакуумный аспиратор, позволяющий повысить скорость заживления ран и минимизирующий риск вторичной инфекции.

Действие прибора, как уточнили в пресс-службе вуза, основано на вакуумной терапии лечения ран при помощи контролируемого отрицательного давления, таким образом улучшая регенерацию тканей. В настоящее время в РФ производятся вакуумные аспираторы, однако их стоимость достаточно высока, в то время как в НГУ задались целью сделать устройство доступным для всех медицинских учреждений.

Студент Института медицины и психологии НГУ Владислав Голейнов уточнил: «Мы создаем более доступную версию, которая будет более эффективна за счет комбинации вакуумной терапии с другими методами, а также более удобна в использовании благодаря веб-интерфейсу».


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