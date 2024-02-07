Волосы жирнеют быстрее от частого мытья? Что на самом деле дает такой эффект

Нет ничего лучше ощущения чистых, свежевымытых волос. Однако у некоторых людей это чувство быстро проходит, и на следующий день волосы уже начинают становиться сальными и хочется помыть их снова. А у кого-то они и вовсе держатся в чистом виде всего несколько часов, и затем на них вновь появляется жир. Есть распространенное мнение, что волосы будут еще более жирными, если мыть их ежедневно. Но правда ли это?

Жирнеют ли волосы от частого мытья

Действительно ли ежедневное мытье способствует выработке кожного сала в больших количествах и волосы выглядят грязными? На самом деле нет. Кожа головы, как и кожа лица, нуждается в регулярном очищении. Главное – делать это правильно.

Не рекомендуется мыть волосы шампунями со слишком сильным запахом, потому что они могут повредить кожу головы и от них может появиться раздражение.

Мнение о том, что волосы нельзя мыть каждый день, устарело и давно неактуально. Проще говоря, это миф. Из-за постоянного загрязнения окружающей среды многочисленные частицы грязи попадают на кожу головы и даже иногда приводят к раздражению.

Поэтому нашим волосам требуется индивидуальный ежедневный уход. Использование правильно подобранных продуктов для имеет важное значение.

В чем заключается правильный уход

Жирным волосам необходим особый уход. Важно как следует очистить кожу головы, для этого нужно вымыть волосы под душем два раза. Сначала это делается для того, чтобы сделать рыхлыми частички грязи, которые скопились на коже головы, а второй раз, чтобы эту грязь окончательно удалить.

Во время первого мытья желательно взять шампунь для волос глубокой очистки, который эффективно уберет грязь с кожи. Но важно быть предельно осторожным: необходимо всегда использовать шампунь исключительно для мытья кожи головы, в противном случае волосы можно очень быстро пересушить.