Рупор кремлевской пропаганды: Нежелательные японские “возвращенцы”
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Минюст внес японский «Союз за возвращение Северных территорий» в список нежелательных организаций.
В конечном итоге необходимо прийти к тому, чтобы лица и организации выступающие за отделение Курил от России не могли въезжать на территорию России..
Возможности получить от России два острова Япония упустила и теперь уже очевидно, что не получит ничего.
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Источник: Colonel Cassad
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