Рупор кремлевской пропаганды: Нежелательные японские “возвращенцы”

Минюст внес японский «Союз за возвращение Северных территорий» в список нежелательных организаций.

В конечном итоге необходимо прийти к тому, чтобы лица и организации выступающие за отделение Курил от России не могли въезжать на территорию России..

Возможности получить от России два острова Япония упустила и теперь уже очевидно, что не получит ничего.

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