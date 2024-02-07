 

Зеленый чай способствует сжиганию висцерального жира на животе

07.02.2024, 0:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как заявил диетолог Майкл Мосли, включение в рацион зеленого чая позволит не только снизить вес за счет сжигания висцерального жира в области живота, но и повысить степень качества работы сердечно-сосудистой системы.

Полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, представляют собой мощные антиоксиданты, повышающие уровень защиты организма от негативного воздействия окружающей среды и замедляющие процесс старения. Кроме того, особый тип полифенола, известный как эпигаллокатехин-3-галлат, оказывает благотворное воздействие на мозговую деятельность, таким образом минимизируя риски развития деменции.

Стоит отметить, что диетолог, являющийся почитателем черного чая, теперь полностью переключился на зеленый и называет его настоящим исцеляющим напитком.   


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Рупор кремлевской пропаганды: КНДР и СВО. Мифы и реальность

07.02 / Мнение: О суде над Путиным… Провал?

07.02 / Установлена связь между ранним завтраком и снижением риска диабета

07.02 / В Новосибирске разработали аппарат для лечения ран вакуумом и электричеством

07.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Яичные спекулянты

07.02 / Перуанская монета необъяснимого происхождения оказалась подделкой

07.02 / Глава Минздрава Карелии рассказал об опасности вещей, используемых в быту

07.02 / Волосы жирнеют быстрее от частого мытья? Что на самом деле дает такой эффект

07.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Нежелательные японские “возвращенцы”

07.02 / Мнение: О встрече с покойником… Жутко?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика