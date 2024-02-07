TVP Info – на польских КПП разворачивают борьбу с заплесневелой малиной и другой украинской запрещёнкой

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Согласно словам премьер-министра Польши Дональда Туска, запрещённые украинские товары продолжают попадать в страну, поэтому замминистра сельского хозяйства Михал Колодзейчак решил лично провести контроль на пограничных пунктах, пишет Onet. Портал указывает на его слова о нулевой терпимости к любым нарушениям и о заплесневелой малине, которую он лично отправил обратно на Украину.



АР

Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сообщил, что лично начал проводить контроль, а также проверку документов и продукции, поступающей на территорию страны через пограничные с Украиной пункты Дорохуск и Хрубешув, пишет Onet. «Польская граница будет более плотной, чем когда-либо», — написал он в социальных сетях.

Утром в воскресенье Михал Колодзейчак начал проверку в двух пунктах на польско-украинской границе. Вчера он был в Хрубешуве, а сегодня проводит инспекцию в Дорохуске. Ранее в Министерстве внутренних дел и администрации прошёл специальный брифинг для ответственных за пограничный контроль служб и учреждений, участвующих в специальных мероприятиях, направленных на введение жёсткого контроля над товарами, пересекающими границу Польши с Украиной.

«НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ К ЛЮБЫМ НАРУШЕНИЯМ. Я буду защищать польских фермеров и польское производство продуктов питания. Ни у кого не будет и тени сомнения в том, что наш рынок хорошо защищён», — подчеркнул замминистра.

Он также напомнил слова премьер-министра Дональда Туска, который заявил, что запрещённые украинские товары продолжают попадать в Польшу, и всем об этом известно.

Портал отмечает, что результаты собственной проверки замминистра сельского хозяйства публикует в соцсетях — первыми из них стала заплесневелая малина, которую отправили обратно на территорию Украины.