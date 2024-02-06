С одеждой той же цветовой гаммы и спортивными кроссовками: как носить широкие брюки женщинам за 50 лет (образы и комбинации)

Широкие брюки станут трендом 2024 года. Эта удобная и стильная вещь, которая не выделяет проблемные участки фигуры и идеально подходит женщинам зрелого возраста. Она позволит им выглядеть современно и визуально скинуть несколько лет. Мы расскажем, как носить широкие брюки женщинам за 50 лет и приведем самые удачные образы и комбинации.

С лоферами

Вы можете сочетать широкие брюки с лоферами. Эта удобная обувь идеально подходит для повседневного стиля. Если вы хотите создать более нарядный образ, то выбирайте мокасины из блестящих материалов или с изысканным декором.

С туфлями на каблуке

Вы можете сочетать широкие черные брюки с туфлями или босоножками на каблуке. Это визуально удлинит ваш силуэт и сделает его стройнее. Женщинам невысокого роста обувь на каблуке поможет сбалансировать пропорции, когда они носят просторные брюки.

Джинсы свободного кроя

Джинсы свободного покроя – базовый предмет гардероба каждой женщины 50+. Брюки из денима сочетаются с одеждой любого цвета. Вы можете дополнить их жакетом или свитером прилегающего силуэта. Узкий верх поможет сбалансировать мешковатый низ. Дополните образ большим шарфом и крупной сумкой.

Яркие тона

Если вы желаете создать веселый и омолаживающий образ, то выбирайте широкие брюки ярких оттенков. Скомбинируйте их с верхом насыщенных тонов и эффектной сумочкой. Дополните стиль элегантными туфлями или ботинками с острым носком.

Однотонный образ

Если вы не знаете, с чем скомбинировать широкие брюки, то попробуйте их сочетать с одеждой такого же цвета. В этом случае вы никогда не ошибетесь с выбором топа. Однотонность поможет вам создать элегантный образ.

Чтобы однотонный образ не выглядел скучно, вы можете дополнить его яркими аксессуарами. Добавьте к вашему наряду яркую сумочку или эффектный шарф. Выбирайте обувь нейтральных оттенков, которая сочетается с любой цветовой гаммой.

С кроссовками

Скомбинируйте широкие брюки с кроссовками. Это самый удобный и практичный вариант для повседневной жизни. Вы можете выбрать обувь как на массивной, так и на тонкой подошве.

Если вы хотите подчеркнуть свой силуэт, то добавьте красивый кожаный ремень. Также вы можете заправить рубашку или джемпер в брюки, чтобы обозначить линию талии.

С пиджаком

В этом году в моду вернутся пиджаки. Этот предмет одежды особенно популярен у зрелых женщин. Он придает образу больше элегантности.

Дополните широкие брюки классическим блейзером. Такая комбинация подходит для любого случая. Но особенно гармонично она вписывается в деловой стиль.