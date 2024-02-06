Мнение: О вопросе времени… Когда хуситы потопят авианосец США?



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Читаю похвальбу украинских военных в «пробайденовском» CNN. Мол, #Украина отыскала возможность наносить России ущерб малыми силами. Для этого достаточно команды энтузиастов и с десяток гидроциклов. Остальное доделают решимость, смекалка и взрывчатка. Типа «голь на выдумку хитра».

На CNN вышел очередной «победный» репортаж, где авторы с придыханием рассказывают, как морские беспилотники потопили российский военный корабль. Якобы, всё, что для этого понадобилось — это шесть обычных гидроциклов. Один из пилотов, участвовавших в событиях, сообщил, что в атаке было использовано десять беспилотников MAGURA, шесть из которых поразили и в итоге потопили российский военный корабль.

Далее корреспондент честно рассказал, что беспилотники MAGURA имеют длину всего несколько метров, приводятся в движение гидроциклами, но имеют радиус действия около 800 километров. Это даёт возможность запускать дроны с больших участков побережья Украины для миссий по российским целям. Управляемые через Starlink, они могут быть заранее запрограммированы для длительных рейдов по Чёрному морю. Операторпостоянно следит за движением беспилотника, а финальный заход к целям контролируется вручную.

Полезная нагрузка дрона в 250 кг доказала свою эффективность, пишет CNN. В море они становятся трудной мишенью, поскольку вооружение на борту российских военных кораблей не предназначено для уничтожения таких целей. Это вынуждает даже катера «Ивановец» использовать пушки, более подходящие для дуэлей с другими кораблями. Но их снарядыне в состоянии остановить подлетающие водяные бомбы.

Правда, за кадром осталась работа натовской разведки на эту команду украинских операторов морских дронов, поставка средств наведения, объективный контроль и ещё с полсотни технологических мелочей, способных превратить гражданское устройство в боевой беспилотник «MAGURA». Но вопрос в другом.

На днях йеменские хуситы нанесли удар по кораблю военно-морских сил США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Пока что традиционными средствами. Но что мешает им перенять украинский опыт? А если успешно переймут, пусть и на ирано-китайских технологиях, что что помешает им потопить какой-нибудь авианосец «Франклин Рузвельт» в Красном море?

Уж точно не ответные американские бомбардировки пустыни.

Штаты ради войны с Россией выпустили джинна из бутылки, и этот «Хоттабыч» теперь обратится против них же?

Остались ли в Вашингтоне люди, способные думать головой хотя бы на полшага вперёд вне узких рамок «сдерживания» России?

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