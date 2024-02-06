 

Финские ученые посоветовали добираться до работы пешком

06.02.2024, 21:41, Разное
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Как сообщает издание European Journal of Public Health, результаты исследования, проведенного учеными Университета Восточной Финляндии, показали, что у тех, кто предпочитает добираться до работы пешком, значительно снижена степень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано более шести тысяч человек, выяснилось, что у тех, кто ежедневно тратили на ходьбу около 15 минут, уровень С-реактивного белка, представляющего собой наиболее информативный показатель повреждения тканей при воспалении, некрозе и различных травмах, был на 7% ниже по сравнению с теми, кто добирались до работы на машине или пользовались общественным транспортом.

В том случае, если на ходьбу тратилось около 45 минут, степень концентрации С-реактивного белка снижалась на 18%. Ученые отмечают, что в крови здорового человека данный белок отсутствует или представлен в минимальных количествах.        


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