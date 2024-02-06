Финские ученые посоветовали добираться до работы пешком

Как сообщает издание European Journal of Public Health, результаты исследования, проведенного учеными Университета Восточной Финляндии, показали, что у тех, кто предпочитает добираться до работы пешком, значительно снижена степень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано более шести тысяч человек, выяснилось, что у тех, кто ежедневно тратили на ходьбу около 15 минут, уровень С-реактивного белка, представляющего собой наиболее информативный показатель повреждения тканей при воспалении, некрозе и различных травмах, был на 7% ниже по сравнению с теми, кто добирались до работы на машине или пользовались общественным транспортом.

В том случае, если на ходьбу тратилось около 45 минут, степень концентрации С-реактивного белка снижалась на 18%. Ученые отмечают, что в крови здорового человека данный белок отсутствует или представлен в минимальных количествах.