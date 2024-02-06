 

В России стартовал месячник добровольной сдачи книг иностранных агентов

06.02.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель министра культуры России Надежда Преподобная объявила об официальном начале всероссийской акции «За чистоту домашних библиотек», в рамках которой россияне могут добровольно сдать произведения иностранных агентов.

Кампания продлится до конца февраля. Планируется, что по её итогам на утилизацию будет передано не менее 100 тысяч экземпляров книг.

– Мы получаем тысячи писем от обеспокоенных граждан с вопросом – что им делать с произведениями политически неблагонадёжных авторов? – рассказывает замминистра. – Достаточно ли заклеить имя? Многие и вовсе сообщают о наличии таких книг у соседей или отчитываются, что уничтожили их, не дожидаясь ареста, и готовы сотрудничать – описывают где, как и при каких обстоятельствах купили книгу, с каким отвращением её читали… Теперь любой россиянин может официально избавиться от этой макулатуры, ещё и получить подарок.

Сдать книгу иноагента можно в любую библиотеку, но предварительно надо заклеить, чтобы она случайно не раскрылась. Через неделю к акции присоединится «Почта России», что позволит стать её участниками жителям самых отдалённых уголков страны. Каждый, кто решит избавиться от вредной литературы, получит памятные подарки – значок, грамоту и годовую подписку на «Российскую газету» и «Комсомольскую правду».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Ученые опровергли миф о связи чувства счастья с богатством

06.02 / Назван способ, снижающий риск рака простаты

06.02 / Мнение: Конец традиционных соцсетей, продажа Яндекса и ограничение маркетплейсов

06.02 / Рупор кремлевской пропаганды: ММП (Менеджер минных полей) новый модуль для «КПО-А»

06.02 / Ученые объяснили неврологию при вирусных инфекциях реакцией иммунитета

06.02 / Уход за окрашенными волосами: 10 хитростей, которые помогут увеличить по максимуму стойкость цвета

06.02 / С одеждой той же цветовой гаммы и спортивными кроссовками: как носить широкие брюки женщинам за 50 лет (образы и комбинации)

06.02 / Мнение: О вопросе времени… Когда хуситы потопят авианосец США?

06.02 / Финские ученые посоветовали добираться до работы пешком

06.02 / Рупор кремлевской пропаганды: База видеопоказаний украинских военнопленных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика