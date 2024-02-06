В России стартовал месячник добровольной сдачи книг иностранных агентов

Заместитель министра культуры России Надежда Преподобная объявила об официальном начале всероссийской акции «За чистоту домашних библиотек», в рамках которой россияне могут добровольно сдать произведения иностранных агентов.

Кампания продлится до конца февраля. Планируется, что по её итогам на утилизацию будет передано не менее 100 тысяч экземпляров книг.

– Мы получаем тысячи писем от обеспокоенных граждан с вопросом – что им делать с произведениями политически неблагонадёжных авторов? – рассказывает замминистра. – Достаточно ли заклеить имя? Многие и вовсе сообщают о наличии таких книг у соседей или отчитываются, что уничтожили их, не дожидаясь ареста, и готовы сотрудничать – описывают где, как и при каких обстоятельствах купили книгу, с каким отвращением её читали… Теперь любой россиянин может официально избавиться от этой макулатуры, ещё и получить подарок.

Сдать книгу иноагента можно в любую библиотеку, но предварительно надо заклеить, чтобы она случайно не раскрылась. Через неделю к акции присоединится «Почта России», что позволит стать её участниками жителям самых отдалённых уголков страны. Каждый, кто решит избавиться от вредной литературы, получит памятные подарки – значок, грамоту и годовую подписку на «Российскую газету» и «Комсомольскую правду».

—