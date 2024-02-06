Сердечки на ногтях к Дню влюбленных: как совместить символ праздника с трендовым маникюром зимы

Сердечки на ногтях у большинства людей ассоциируются с Днем святого Валентина, но это совсем не означает, что такой маникюр нельзя носить и в другие дни. Задача всех модниц на 2024 год – сделать так, чтобы их ноготки выделялись. И сердечки – один из беспроигрышных вариантов, они будут уместны абсолютно в любых стилях, причем не только 14 февраля. Итак, несколько классных идей для того, чтобы всегда быть в тренде.

Квинтэссенция любви

Любовная классика – ярко-красные ногти плюс ярко-красные сердца на нежно розовом. Маникюр разбивательницы сердец.

Красный не панацея

Красный лак можно заменить любым другим ярким лаком. Например, синим, оранжевым, зеленым и даже черным.

3-мерный маникюр с металлическими элементами

3D-маникюр – отличная идея для представительниц прекрасного пола, для которых не чужд творческий подход. Увидев интересную структуру сердечек, люди просто влюбятся в эти ноготки.

Классический монохромный маникюр с маленькими сердечками в центре

Светлые сердечки на пастельном однотонном фоне – это нечто неподвластное времени и веяниям моды. Такой маникюр подойдет к любому наряду: от вечернего или коктейльного платья до рваных штанов из мешковины.

Крохотные сердечки и цветной френч

Эти маленькие симметричные сердечки подойдут как для офиса, так и для вечеринки в каком-нибудь баре. Цвета можно выбрать любые: контрастные, пастельные, темные, ядовито-яркие.

“Вырезанные” сердечки

Любительницы классического французского маникюра понравится классный способ оживить этого вечного фаворита. Акцент в виде прозрачного, “вырезанного” на матовом или глянцевом белом фоне сердца – это восхитительно и просто стильно. Такой вариант на 14 февраля подойдет не только молодым девушкам, но и леди, вступившим в элегантный возраст.

Кстати, кончики ногтей, как белые, так и цветные, тоже можно оформить в форме одинарных или двойных сердечек.

Чтобы стать счастливой обладательницей ноготков с красивыми ровными сердечками, необязательно идти в салон. Можно купить несколько удобных кисточек для нейл-арта, при помощи которых можно легко и просто нарисовать ровные и изящные полосочки и сердечки.

В тренде матовый нейл-арт

Матировать можно любой дизайн. Матовый лак сделает образ более дорогим и элегантным.

Какой бы дизайн вы ни выбрали, стоит рискнуть и наносить на ноготки лак разных цветов. Например, можно ногти на левой руке окрасить однотонным лаком, а на правой – украсить сердечками. Кстати, фон телесного или любого нейтрального цвета лучше всего подчеркнет изящность сердечек.