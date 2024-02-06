Мнение: Нефть в обмен на цветы, Россельхознадзор против Эквадора и поставки целлюлозы в Китай

1. Коммунисты предлагают вернуться к бартерной экономике и, как в советское время, начать менять наши стратегические товары на продукцию сельского хозяйства из развивающихся стран (ссылка):



Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов предложил обменивать российскую нефть на тюльпаны и другие цветы из Кении, Эквадора и Колумбии. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил депутат, подобная бартерная схема позволит России выгодно приобретать цветы в больших объемах. Гаврилов добавил, что культурные растения из африканских и латиноамериканских стран ничем не уступают по качеству нидерландским.

Так, в Эквадоре, Колумбии и Эфиопии, по его мнению, выращивают лучшие в мире розы, а в Кении — тюльпаны, нарциссы и гиацинты. В свою очередь, ирисы и гвоздики можно закупать в Турции, Израиле и Испании. Все эти виды цветов Россия может приобретать в обмен на собственную нефть, заявил Гаврилов.

Кроме того, в среднесрочной перспективе Россия сама может стать крупным «цветочным хабом». Для этого у страны есть все необходимые ресурсы и возможности, добавил депутат. «Почва, климат, масштабы наших земель, наличие газа и удобрений позволяют выращивать и продавать не только тюльпаны, но и другие цветы», — заключил Гаврилов.

Идея мне кажется плохой. Во-первых, деньги придумали не просто так — если можно обойтись без бартера, лучше обходиться без бартера. Во-вторых, что-то я не припомню, чтобы в советские времена наши магазины были завалены бананами из дружественных стран…

2. На проамериканский демарш Эквадора оперативно прилетела ответка от Россельхознадзора (ссылка):



Банановый бизнесмен и по совместительству президент Эквадора Даниэль Нобоа явно пожалеет о своих словах против России и о решении его страны передать российскую военную технику американцам. Мало того, что они передали вооружения, нарушив с Россией договор, так еще и назвали эту технику “металлоломом”, а позицию России по этому вопросу назвали «не совсем адекватной».

Не успели эквадорцы опомниться после своего решения отправить старую советскую военную технику американцам, как тут же Россельхознадзор решил провести жесткие проверки эквадорских экспортеров бананов, приостановив контракты сразу в пятью поставщиками. Как думаете, это просто совпадение?

Проверки не только помогли наказать Эквадор с экономической точки зрения, но и выявить опасное нарушение в продукции — многоядной мухи-горбатки. Это довольно опасный карантинный вредитель. <…>

…это действия только первой волны ограничений и намек Эквадору — если вы нарушаете контракты с Россией, то будьте добры готовиться с жестким условиям по своим банановым контрактам. Если эквадорские поставщики нарушения не устранят, встанет вопрос полного запрета поставок.

При этом волна ограничений по компаниям может расшириться, причем русские могут взяться и за Noboa Corporation — этой компанией-экспортером бананов владеет отец президента Эквадора.

Потенциальные масштабы потерь с учётом небольшой величины эквадорской экономики значительны (ссылка):

Эквадор, после того как Россия ограничила ввоз из страны части бананов и гвоздик, при полном запрете рискует потерять практически до 754 миллионов долларов в год, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. <…>

Так, по итогам одиннадцати месяцев прошлого года Эквадор экспортировал в Россию бананов и продуктов из них на 691 миллион долларов, где на бананы в чистом виде пришлось 690 миллиона долларов, а на продукты из бананов — 500 тысяч долларов. Таким образом, в среднем за месяц поставки Эквадора составляли около 63 миллионов долларов или 753,5 миллиона за год.

Всего за первые 11 месяцев прошлого года Эквадор экспортировал бананов на почти на 3,3 миллиарда долларов. Таким образом на РФ пришлась примерно пятая часть экспорта южно-американской страны.

При этом Эквадор не предоставляет актуальные данные по экспорту гвоздик, но в целом за январь — ноябрь прошлого года страна экспортировала в Россию живых цветов на 800 тысяч долларов. Таким образом в среднем за месяц южно-американская страна продавала в РФ цветов на 72 тысячи долларов или 873 тысячи за год.

3. К вопросу о том, куда пошёл экспорт российского леспрома вместо неверной Европы. Ответ очевидный – в Китай. Причём, что важно, в китайском направлении растут не столько общие объёмы экспорта леса, сколько объёмы переработанной продукции (ссылка):

По итогам 2023 года суммарные объемы экспорта российской целлюлозно-бумажной продукции (ЦБП) в Китай выросли на 25,4 процента в сравнении с уровнем 2022-го и достигли отметки в 3,6 миллиона тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Рослесинфорга.

Главным драйвером роста стали поставки целлюлозы, вывоз которой из России в Китай по итогам 2023 года увеличился в 1,4 раза, почти до 2 миллионов тонн. В свою очередь, поставки бумаги и картона за этот период времени превысили отметку в 1,6 миллиона тонн, уточнили в организации.

При этом общий объем лесных грузов из России в Китай в 2023 году остался на уровне 2022-го и составил 13,6 миллиона тонн.