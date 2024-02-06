Рупор кремлевской пропаганды: Хуситы якобы поразили британские и американские суда в Красном море

Хуситы сообщили, что поразили ракетой американский балкер "Star Nasia", который двигался в Красном море под флагом Маршалловых островов.

Чуть ранее хуситы сообщили, что поразили британское судно "Morning Tide", которое получило повреждения, но смогло сохранить ход.

Оба судна были поражены баллистическими противокорабельными ракетами.

Авиаудары США и Британии по Йемену ожидаемо не привели к снижению частоты ударов хуситов в Красном море, разве что хуситы теперь целенаправленно бьют по судам связанным с США и Британией.

Можно ожидать как новых ударов по Йемену, так и новых атак на суда в Красном море. Пока что хуситы на оперативно-стратегическом уровне уверенно выигрывают, нанося своим оппонентам многомиллиардный ущерб.

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