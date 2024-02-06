 

Рупор кремлевской пропаганды: Хуситы якобы поразили британские и американские суда в Красном море

06.02.2024, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Хуситы сообщили, что поразили ракетой американский балкер "Star Nasia", который двигался в Красном море под флагом Маршалловых островов.
Чуть ранее хуситы сообщили, что поразили британское судно "Morning Tide", которое получило повреждения, но смогло сохранить ход.
Оба судна были поражены баллистическими противокорабельными ракетами.

Авиаудары США и Британии по Йемену ожидаемо не привели к снижению частоты ударов хуситов в Красном море, разве что хуситы теперь целенаправленно бьют по судам связанным с США и Британией.
Можно ожидать как новых ударов по Йемену, так и новых атак на суда в Красном море. Пока что хуситы на оперативно-стратегическом уровне уверенно выигрывают, нанося своим оппонентам многомиллиардный ущерб.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Серебристо-пепельный омбре и в стиле старого Голливуда: создаем элегантный образ с помощью техники растушевки седины

06.02 / MacRumors: число пользователей техники Apple превысило отметку 2,2 млрд человек

06.02 / Суд приравнял к пропаганде ЛГБТ рекламу геймерских товаров с RGB-подсветкой

06.02 / Mediascope: «ВКонтакте» достиг 73% по месячному охвату населения России

06.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Я кошатник

06.02 / Членам избиркомов разрешат присутствовать в кабинках голосования и следить, чтобы никто не испортил бюллетень

06.02 / Глава Минцифры Шадаев: портал госуслуг скоро смогут заменить умные колонки

06.02 / Мнение: «Геймеры привыкли… владеть своими играми. Это должно измениться»

06.02 / Скандалы: Это у нас не криптоферма, мы просто проветриваем

06.02 / Нежно-голубые ногти – свежая новинка февраля: особенности и модные дизайны маникюра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика