Серебристо-пепельный омбре и в стиле старого Голливуда: создаем элегантный образ с помощью техники растушевки седины

Используя модную технику растушевки седины, женщины могут кардинально изменить свой образ. Такое решение помогает немного скрыть саму седину и при этом в определенной мере все же позволяет сохранить ее оттенок. Технику растушевки когда-то активно использовали звезды Голливуда. Сегодня мода на этот способ возвращается вновь.

В сравнение с более кардинальным полным закрашиванием, техника растушевки седины имеет одно немаловажное преимущество. Ухаживать за волосами, окрашенными подобным образом, намного проще.

Серебристо-пепельный омбре

Очень хорошо на седых волосах может смотреться, к примеру, серебристо-пепельный цвет. Эффект растушевки в этом случае также получается из-за того, что седина окрашивается в менее светлый пепельный оттенок.

Бежево-русый цвет

При использовании бежевого оттенка, можно сделать более глубоким цвет русых седых волос. Седина, окрашенная в светло-бежевый, выглядит не так контрастно. В результате и общая цветовая гамма волос смотрится более гармонично.

Пепельный

Для растушевки седины можно использовать, конечно, и пепельный цвет без серебристого оттенка. Волосы в этом случае будут выглядеть несколько более темными, но в то же время и более яркими и живыми.

Темно-серый

При использовании темно-серого цвета можно подчеркнуть естественную красоту седых волос. Считается, что в особенности хорошо этот вариант окрашивания подходит для мягких локонов.

Шоколадный цвет

Шоколадный цвет рекомендуется использовать для растушевки женщинам с небольшим количеством седины в волосах. Очень хорошо такое окрашивание подходит, к примеру, для популярной прически боб.

Мягкий серый

Мягкий серый оттенок для окрашивания седины стилисты рекомендуют выбирать женщинам с волосами средней длины. Такой цвет при этом идеально подойдет для волос с естественным темным оттенком. В этом случае мягкий серый позволяет сделать прическу визуально более элегантной.

Мелирование в сочетании с каштановым

Оригинального эффекта в прическе, по мнению стилистов, можно добиться, сделав мелирование седых волос сверху и окрасив их в каштановый внизу. Внизу каштановый полностью закроет седину. При этом сверху он будет отвлекать от нее внимание.

Сочетание техник растушевки и балаяжа

При использовании любого цвета для окрашивания волос технику растушевки можно сочетать с техникой балаяжа. В этом случае собственно сам эффект растушевки будет более выраженным. К плюсам такой технологии относят и простоту в уходе за волосами. Корни волос в этом случае оставляют темными неокрашенными. В результате отпадает необходимость в постоянных походах в парикмахерскую для коррекции цвета.

Теплый пепельно-серый

Такой цвет отлично подойдет для растушевки седины на угольно-черных волосах. Теплый пепельно-серый сделает цвет таких волос более мягким. При этом и сама седина не будет настолько сильно бросаться в глаза.

Темно-каштановый

Для волос любого оттенка с естественной сединой отлично подходит и темно-каштановый цвет. При его использовании волосы будут смотреться более яркими и живыми.

Многослойные прически: как создать элегантный образ

Считается, что техника растушевки седины отлично подходит, в том числе и для многослойных причесок. Это касается как темных волос, так и светлых. Чтобы результат смотрелся гармоничным, в данном случае нужно лишь правильно подобрать цвет используемой краски. Для темных волос рекомендуется брать краску потемнее, для светлых, соответственно, посветлее. Учитывать стоит и сам оттенок волос.

Матовый серый

Считается, что матовый серый подходит для растушевки волос практически любого цвета как светлых, так и темных. Ведь этот оттенок наиболее приближен к цвету самой седины. Окрашивая базовый цвет волос, он приближает их по оттенку к седине, что и вызывает эффект растушевки.

Пепельно-каштановый

На любых седых волосах также будет хорошо смотреться пепельно-каштановый оттенок. Считается, что такой цвет очень хорошо сочетается с самой сединой.

Волосы при использовании пепельно-каштанового выглядят более густыми и живыми.