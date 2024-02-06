 

MacRumors: число пользователей техники Apple превысило отметку 2,2 млрд человек

06.02.2024, 17:43, Разное
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Всемирное количество активных пользователей iPhone, iPad, Mac и других устройств Apple превысило 2,2 миллиарда человек, что стало новым рекордом компании. Эту информацию пишет издание MacRumors, ссылаясь на финансовый отчет Apple за первый квартал фискального 2024 года.

Генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил это достижение, отметив: “Мы рады сообщить, что наша база активных устройств достигла рекордного уровня – более 2,2 миллиардов пользователей, охватывая все продукты и регионы”.

Последний раз Apple сообщала о количестве активных пользователей в январе 2023 года, тогда их было 2 миллиарда по всему миру. И хотя компания не предоставила подробных данных о распределении между устройствами, известно, что только активных iPhone уже более миллиарда.

Кроме того, Apple представила свой новейший продукт – гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro, которая поступила в продажу 2 февраля 2024 года. Ожидается, что компания сможет продать около 500 тысяч таких устройств до конца года.

Таким образом Apple продолжает укреплять свою позицию на рынке, привлекая все больше пользователей к своим продуктам и инновациям.


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