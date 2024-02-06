 

Суд приравнял к пропаганде ЛГБТ рекламу геймерских товаров с RGB-подсветкой

06.02.2024, 17:33, Разное
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Кировский районный суд Оренбурга признал рекламу геймерских периферийных устройств с RGB-подсветкой разновидностью ЛГБТ-пропаганды.

Отныне торговым предприятиям придётся убрать такую технику «под прилавок» и продавать её только совершеннолетним дееспособным гражданам по запросу последних.

Изучая этот вопрос, судья опирался на результаты экспертизы, которая указала: RGB – структурная часть организации ЛГБТ, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, смену пола и растление несовершеннолетних, и делающая это с упором на компьютерные технологии и их поклонников.

Как выяснилось позже, иск изначально подала местная жительница, пенсионерка. Журналистам удалось разыскать её и поговорить о причинах её неприязни к геймерским гаджетам.

– Я внука одна воспитываю, а он сидит всё время за компьютером, играется и разговаривает сам с собой, говорит что со «зрителями». Думает, за ним наблюдает кто-то. Понимаете, какой вред это всё приносит? Сломали моему внуку психику эти компьютеры, – сказала она.

Как оказалось, автор иска полагает, что всему виной именно подсветка, которая «облучает несовершеннолетних до их полного сумасшествия». О пропаганде ЛГБТ, скрытой в геймерских устройствах, по её словам, она даже не подозревала и впервые узнала об этом на заседании суда, однако в любом случае «рада, что эту всю ересь запретили наконец».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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