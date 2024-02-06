РФ и Украина конкурируют в области военных технологий на выставке в Эр-Рияде

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В столице Саудовской Аравии стартовала 2-я Всемирная оборонная выставка (World Defence Show), на которой более 75 стран демонстрируют свои новейшие технологии во всех сферах обороны. Российский и украинский павильоны на этом мероприятии также привлекают общее внимание, передаёт WION. На российской экспозиции представлено различное новейшее вооружение, позволяющее получить представление об оборонных возможностях страны, в то время как Украина представила системы, предназначенные для борьбы с беспилотниками, и технологии их обнаружения.

Итак, 2-я Всемирная оборонная выставка (World Defence Show) проходит сейчас в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Эта пятидневная выставка служит уникальной платформой для мировой оборонной промышленности, позволяя открывать новые возможности и инновации во всех сферах обороны.

Власти Саудовской Аравии организуют это мероприятие для представителей военной промышленности, чтобы продемонстрировать стремление своей страны стать глобальным центром оборонной промышленности.

На этом мероприятии будут присутствовать около 773 участников, которые представят экспозиции из более чем 75 стран. В этой выставке также будут принимать участие некоторые представители правительственных кругов и ведущих местных и международных компаний.

Что же, давайте посмотрим — это саудовский электромобиль, оснащённый новейшими технологиями с использованием беспилотников и искусственного интеллекта. Эта «умная» патрульная машина пополнит автопарк сил безопасности страны.

Электромобиль оснащён шестью камерами, которые контролирует искусственный интеллект. Камеры способны помочь распознавать разыскиваемых людей, а также выявлять нарушения правил дорожного движения, такие как превышение скорости, неправильную парковку транспортных средств или просроченные регистрационные удостоверения.

Кроме того, камеры также способны определять характер поведения людей и анализировать их лица, чтобы определить, имелись ли у них на счету судимости или агрессивное поведение. Это ещё не все: автомобиль также оснащён беспилотником, который может делать снимки в зонах, где наблюдаются проблемы в сфере безопасности, и реагировать на такие инциденты, как стрельба и вспышки насилия.

Российский и украинский павильоны на этом мероприятии также привлекают внимание публики. На российской экспозиции представлено различное новейшее вооружение, позволяющее получить представление об оборонных возможностях страны. С другой стороны, украинский павильон может похвастаться целым рядом систем, предназначенных для борьбы с беспилотниками, и технологиями их обнаружения.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.