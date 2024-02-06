Крупный добытчик угля обвинил “ВаниноТрансУголь” в недобросовестных действиях при разрыве контракта

Компания “Русский уголь” сообщила о намерении взыскать в судебном порядке с “ВаниноТрансУголь” (“ВТУ”) плату за выход из заключенного в начале 2023 года договора о перевалке угля. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте предприятия.

Отмечается, что соглашение сроком на пять лет предполагало фиксированную цену за перевалку угля в рублях с индексацией на уровень инфляции. Для исполнения договора “Русский уголь” реализовал инвестпрограмму объемом три миллиарда рублей, нарастив объемы добычи, и заключил аналогичные пятилетние договоры о реализации угля в порту “ВаниноТранс-Уголь”.

Как утверждает “Русский уголь”, спустя полгода после заключения контракта в адрес компании начали поступать письма об увеличении стоимости перевалки до трех раз. В ответ угледобытчик попросил придерживаться ранее согласованных условий договора, указывая, что исходя их них формировалась стратегия развития предприятия с соответствующими затратами.

“28 ноября 2023 года компания “ВаниноТрансУголь” заявила об отказе от исполнения договора на первоначальных условиях и одностороннем выходе из него”, – говорится в сообщении.

Угледобытчик заявил, что “ВТУ” обязан заплатить компенсацию, но до сих пор этого не сделал. В связи со срывом контракта “Русский уголь” снизил объемы добычи на разрезе Виноградовский и несет дополнительные убытки,

“Русский уголь” намерен обратиться в суд и взыскать с “ВТУ” плату за выход из контракта и компенсацию расходов и убытков. Компания обвинила бывшего партнера в недружественных действиях, ставящих под угрозу стабильность крупного промышленного предприятия Кемеровской области.

“Русский Уголь” также предупреждает участников рынка о недобросовестных рыночных практиках, используемых компанией “ВаниноТрансУголь”, и о возможных рисках неисполнения ею обязательств по заключенным договорам, в том числе долгосрочным. Призываем угледобывающие предприятия и другие компании отрасли учитывать это при рассмотрении возможностей потенциального сотрудничества с “ВТУ”, – сказано в официальном заявлении компании.

Продукция “Русского уголя” поставляется потребителям в 60 регионах России и на экспорт. На предприятиях компании трудятся более трех тысяч человек. Производственные активы расположены в Амурской области, Хакасии и Красноярском крае.