Нежно-голубые ногти – свежая новинка февраля: особенности и модные дизайны маникюра

Нежно-голубые ногти уже стали классикой, и они пользуются большой популярностью каждый год, независимо от сезона. Именно поэтому можно смело выбирать для себя такой маникюр на февраль.

Нежно-голубой цвет обладает особым очарованием, поэтому стоит попробовать сделать такой нейл-арт. Вот несколько хороших идей маникюра.

Голубой маникюр с 3D-снежинками

3D-снежинки выглядят очень красиво и стильно на голубой основе. Этот дизайн нейл-арта выглядит смотрится нежно и поможет придать создаваемому образу немного элегантности.

Стоит выбрать матовый лак, который поможет еще больше выделить и подчеркнуть объемный узор. Можно несколько ногтей сделать акцентными, выполнив на них френч. Это станет стильным и модным дополнением.

Зимний маникюр с цветами

Зачастую цветы ассоциируются с весной. Но такие узоры можно легко адаптировать к зимнему сезону, используя для этого такие цвета, как серебристый и белый.

Цветочный маникюр не должен быть слишком ярким, чтобы выглядеть модно. Сочетая серый и белый цвет, можно создать утонченный и элегантный маникюр, который станет украшением рук в феврале.

Французский маникюр с бабочками

Это очень интересный, оригинальный и красивый вариант нейл-арта. Бабочки на ногтях выглядят мило и нежно.

При этом французский маникюр остается вечной классикой, которая никогда не выходит из моды.

Серебристые синие ногти

Хромированный маникюр пользуется огромной популярностью и помогает придать образу яркость. Такой нейл-арт очень нежный и изысканный, поэтому он буквально завораживает.

Для достижения желаемого эффекта в ногтевую пластину втирается специальная пудра. Можно сочетать хромированный маникюр с красивыми узорами снежинок.

Простой дизайн ногтей со снежинками

Нежно-голубой оттенок прекрасно подходит для зимы. Он идеально сочетается с такими узорами, как снежинки.

Чтобы создать потрясающий нейл-арт, стоит сочетать белоснежный цвет с суперсветло-голубым лаком или же выбрать более темный оттенок для создания контрастного дизайна.

Цветочный дизайн в нежно-голубых и розовых тонах

Этот маникюр сочетает в себе две модные тенденции в сфере нейл-арта – нежно-голубой лак и цветочные узоры. Можно добавить два акцентных ногтя, сделав французский маникюр.

Чтобы создать свежий весенний образ, стоит добавить розовые, нежно-голубые и кремовые цветы.

Современный элегантный маникюр в нежно-голубых тонах

Светло-голубой является классическим цветом, поражающим своей элегантностью и шармом. Именно поэтому ногти будут выглядеть потрясающе, даже если выбрать самый простой дизайн маникюра.

Френч является универсальным и вневременным решением, которое помогает придать образу немного изысканности.

Маникюр в синих и серебристых тонах

Этот вариант нейл-арта в виде змеиной кожи выглядит очень интересно.

Дополнительную притягательность такому маникюру придает сочетание голубого и серебристого лака. Лучше всего выглядит такой нейл-арт на заостренной ногтевой пластине.

Нежно-голубой маникюр с блестками

Красивый блеск придает дизайну ногтей праздничный вид и делает его самым настоящим украшением создаваемого образа.

Хорошо сочетаются завитки синего лака вместе с блестками, а также нежно-голубыми элементами.

Нежно-голубые ногти с завитками в стиле омбре

Такой маникюр выглядит действительно потрясающе, ярко и эффектно. Цвета прекрасно гармонируют друг с другом благодаря переходу светлых и темных тонов.

Такой маникюр визуально напоминает океанские волны и морскую пену.