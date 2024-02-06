 

Мужчинам разрешат поступать в вузы только после рождения ребёнка или пострига в монахи

06.02.2024, 13:13, Разное
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Правительство представило новую стратегию борьбы за демографию, в рамках которой рождение ребёнка станет обязательным условием для поступления в высшие учебные заведения не только для женщин, как уже было сделано в прошлом году, но и для мужчин тоже.

Исключение сделают только для священнослужителей, которые смогут поступить в университет, приняв монашеский постриг.

По статистике только каждый 20-й студент заводит детей до или во время обучения в вузе. Большинство из них в этот период предаются различным непотребствам: употребляют алкоголь, курят, ведут распутную половую жизнь или решают интегральные уравнения. Университеты становятся рассадниками аморальности и разрушают институт семьи, и правительство намерено положить этому конец.

– Такую инициативу кабмина мы поддержим. У России только три союзника – армия, церковь и семья, – говорит член комитета ГД по демографии, Святослав Гуревич. – После армии вуз уже ни к чему, человек и так всё умеет. А вот представителям двух последних институтов мы должны дать зелёный свет ещё и в институты академические. Пусть мужчины у нас сначала научатся держать в руках коляску или крест, и только тогда задумываются о своих дифурах. Это даст школьникам больше мотивации, чтобы закончить школу не только с золотой медалью, но и с первенцем на руках.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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