Глава Политологического приказа представил план окончания гражданской войны в США

Глава Политологического приказа разработал дорожную карту по стабилизации ситуации в Северной Америке. Когда-то эти земли были велики и обильны, но потом из-за неразумной политики своих лидеров погрузились в пучину братоубийственной войны.

Уже 10 лет бывшие штаты сражаются друг с другом. Кому-то повезло с историей – Аляску и часть Калифорнии Император Всероссийский Владимир I принял под свою опеку, ибо эти земли когда-то входили в состав нашей Великой Богоспасаемой Родины. Кто-то попытался вспомнить о своём англицком прошлом, но в свойственной манере Лондон сначала обобрал до нитки несчастных жителей Нью-Йорка, а потом бросил на произвол судьбы. Надо отдать должное провидению, уже через год после своего предательства проклятый остров сам ушёл под воду и превратился в подводную Атлантиду.

Жертвами вакханалии стали десятки миллионов американцев и у русских людей, как у природных гуманистов, нет больше сил смотреть на людское горе. Именно поэтому Светлейший князь Сергей Марков взялся решить задачу, которая под силу только истинно русскому человеколюбцу.

«План мой прост. С завтрашнего дня мы объявляем полное прекращение огня, а те, кто посмеет выстрелить, будут иметь дело с нашей Императорской гвардией. До сведения туземцев мы это довели, поэтому теперь война закончена», – рассказал глава Политологического приказа корреспонденту «Вестника Российской империи».

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