 

Kotaku: пользователи Apple Vision Pro массово жалуются на проблемы с VR-порно

06.02.2024, 11:16, Разное
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Пользователи Apple Vision Pro столкнулись с серьезными проблемами при попытке просмотра VR-порно. Новая гарнитура смешанной реальности, как пишет издание Kotaku, не поддерживает распространенные форматы этого пикантного видео, которые позволяют вращать камерой движениями головы.

При попытке запустить подобные видео в браузере Safari пользователи либо сталкиваются с ошибками, либо контент воспроизводился с артефактами, такими как вертикальные черные полосы на экране или неправильное соотношение сторон. По всей видимости, это связано с несовместимостью модуля WebXR на сайтах, который отвечает за воспроизведение VR-контента в онлайн-режиме. Разработчики, вероятно, не успели оптимизировать их под Safari, и пока неизвестно, будут ли они заниматься этим в будущем.

Эта проблема разочаровала поклонников “клубнички”, которые ожидали от Apple Vision Pro революцию в этой области. Негодующие пользователи активно выражают свое недовольство в социальных сетях и на форумах.

Один из пользователей форума Reddit предложил следующий “лайфхак” для воспроизведения VR-файлов на Apple Vision Pro: “Сбросьте настройки до заводского состояния, продайте гаджет на eBay и купите гарнитуру Quest 3. При этом у вас еще останется сдача в размере $3000”.


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