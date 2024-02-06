Такеру Карлсону предложили место Урганта на «Первом канале»

Такер Карлсон может стать ведущим программы «Вечерний Карлсон» на «Первом канале». Информацию подтвердил один из гримёров ранее закрытой программы «Вечерний Ургант».

– Господин Карлсон обладает не меньшими харизмой, добродушием и любовью к добрым шуткам, чем с позором ушедший Ургант. Кроме того, мы надеемся, что нового телеведущего полюбят даже дети, – добавил гримёр, побывавший на планёрке у Константина Эрнста.

При этом собеседник отметил, что американский телеведущий проявил желание получить сперва российское гражданство и жилую площадь в Грозном, поскольку «не хочет быть трудовым мигрантом и отнимать работу у обычных россиян, как это делают латиноамериканцы с коренными жителями США – белокожими протестантами».

В сценариях первых выпуского «Вечернего Карлсона» уже запланированы интервью у певцов – Шамана (Ярослава Дронова), Стаса Михайлова, Валерия Кипелова, Юрия Антонова, а также депутатов Фёдорова, Слуцкого и других.

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