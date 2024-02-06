Инсульты за последние года существенно “помолодели”

Инсульты стали моложе, говорит невролог Максим Сутормин. По его словам, в последние годы стала наблюдаться тревожная тенденция – эти проблемы случаются у людей в возрасте 30-40 лет. Это уже не редкость, как 20 лет назад, когда они обычно происходили у пожилых людей в возрасте 80-90 лет.

Сутормин подчеркивает, что в молодом возрасте основными факторами риска для инсульта становятся такие проблемы как: аритмия и образование бляшек в брахицефальных артериях. Эти нарушения могут быть выявлены при профилактических обследованиях и диспансеризации, поэтому невролог настоятельно советует всем россиянам проходить такие проверки.

Также важно своевременно выявлять хронические заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет и нарушения обмена веществ, болезни щитовидной железы и другие эндокринные патологии, так как их наличие увеличивает риск развития инсульта.

Для предотвращения преждевременных инсультов необходимо придерживаться правильного питания, избегать ожирения, поддерживать физическую активность, отказаться от курения и ограничить потребление алкоголя.

Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, которое может привести к смертельным последствиям. Есть два основных типа инсульта – ишемический, вызванный закупоркой мозговой артерии тромбом, и геморрагический, который происходит из-за разрыва сосуда и кровоизлияния в череп, что приводит к гипоксии мозга.