В России за 2023 год продажи товаров для “умного” дома выросли на 90 процентов

Продажи товаров для “умного” дома в РФ за 2023 год увеличились на 90%, рассказали в пресс-службе объединенной розничной сети “МегаФона” и Yota.

Смарт-розетки и датчики температуры и влажности стали самыми популярными устройствами в категории “умного” дома, их продажи выросли соответственно на 52% и 88% в натуральном выражении.

Спрос на центры управления “умным” домом увеличился на 35%, а на приборы “умного” освещения, такие как лампы и светильники, — на 14%. Также вырос интерес к другим смарт-устройствам для дома, таким как датчики движения, протечек и дыма.

“Умные” колонки стали одной из самых динамично растущих групп товаров, их продажи в 2023 году выросли в 2,3 раза. После этого россияне стали активнее приобретать “умную” бытовую технику, которой можно управлять голосом через колонку или приложение на смартфоне. Например, покупки смарт-чайников увеличились на 34% год к году.

В 2023 году жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Новосибирской области активнее всего приобретали товары для “умного” дома. В столичном регионе спрос на них за прошедший год увеличился в полтора раза.