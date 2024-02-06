Лукашенко разрешил военным применять огнестрельное оружие против мирных граждан

Белорусские военные получили право применять оружие против собственных мирных граждан. Соответствующие изменения внес в Устав внутренней службы Вооруженных сил республики Беларусь президент Александр Лукашенко.

В частности, глава государства распорядился изменить 11-ю статью документа. В ее новой редакции говорится, что при выполнении возложенных на них задач военнослужащие имеют право «использовать оружие с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя».

Этому должно предшествовать «четко выраженное и очевидное» предупреждение о намерении применить оружие. Также нарушителю обязаны предоставить время, достаточное для выполнения озвученных требований, за исключением случаев, когда промедление создает опасность для жизни самих военных или других граждан либо может повлечь «иные тяжкие последствия».

«О ранении или смерти гражданина» в результате применения оружия незамедлительно уведомляется соответствующий прокурор, а также орган предварительного следствия. При этом военнослужащие не будут нести ответственность за причиненный «вред», если они действовали «в соответствии с требованиями общевоинских уставов».

Также из белорусского законодательства был исключен пункт о злоупотреблении властью, который ранее предусматривал, что применение физической силы и оружия при превышении полномочий влечет за собой ответственность, установленную правовыми актами.

В прошлом месяце Лукашенко также внес изменения в закон об органах госбезопасности.

Нововведения позволяют использовать оружие против женщин, детей и людей с ограниченными возможностями «в случаях вооруженного сопротивления, вооруженного или группового нападения или других действий, угрожающих жизни или здоровью людей».