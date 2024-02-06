 

Рупор кремлевской пропаганды: “Передний край”

06.02.2024, 4:20, Разное
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Государство профинансирует создание игры "Передний край" про войну РФ и США.

По продемонстрированным кадрам, это производная от неплохой RTS "Сирия. Русская буря" про войну в Сирии. Если новый проект будет как минимум на уровне предыдущего, то будет уже неплохо.

PS. У данной игры есть все шансы стать первой полноценной игрой про СВО, если конфликт будет не абстрактным замесом в выдуманной стране.

Источник: Colonel Cassad


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