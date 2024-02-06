Духовная связь — российская поэтесса черпает творческое вдохновение в путешествиях по Китаю

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Российская поэтесса Ирина Чуднова провела последние три года, путешествуя по разным частям Китая. Как передаёт CGTN, она документировала каждую остановку своего путешествия фотографиями, которые, по её словам, «подтверждают подлинность» её поэзии.

ИРИНА ЧУДНОВА, поэтесса: Вот книга хорошего китайского древнего поэта Су Дунпо. Я люблю Су Дунпо за ощущение ранней осени, которое исходит из его стихов и которое очень совпало с тем, что я получила, приехав в Китай.

И вот это ощущение, оно очень сильно совпало с тем, что я получила в опыте. И мы начинаем как-будто бы ощущать больше связи с его душой.

Это очень важно, чтобы было именно совпадение по душе, по какому-то взгляду на мир, по мировоззрению.

В эти три года я была в разных регионах Китая. И естественно, я делала фотографии. Они не то что иллюстрации — это просто то, что наблюдает глаз, то, что может быть каким-то образом переработано в слово.

И я даже не уверена, что эти фотографии нужно помещать в книгу, но эти фотографии есть, и они для меня тоже очень важны. Они как будто бы доказывают подлинность моих стихов, их связь с определённым местом и с определённым опытом, которая из этого места и в это время ко мне пришла.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.