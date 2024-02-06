В новом пакете санкций ЕС против России не будет запретов на импорт

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В 13-м пакете антироссийских санкций от ЕС не будет новых запретов на импорт, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС. Пакет санкций будет включать в себя сотни юридических и физических лиц. Страны хотят принять новый пакет как можно скорее, сведя споры среди участников блока к минимуму. Однако Брюссель признаёт, что у ЕС осталось очень мало запретов в отношении России, по которым страны-участницы могут достичь единогласного решения.



AP

Европейская комиссия не будет вводить новые запреты на импорт в следующий пакет антироссийских санкций, заявили дипломаты ЕС. Как пишет Reuters, Евросоюз хочет побыстрее принять новый пакет мер к 24 февраля, чтобы таким образом отметить вторую годовщину начала конфликта на Украине.

Несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, Комиссия предложит пакет мер, который, как она надеется, «вызовет минимальные дебаты среди стран-членов, чтобы его можно было быстро принять». По словам дипломата ЕС, в новый пакет санкций войдут «сотни юридических и физических лиц, но никаких крупных названий (компаний)».

Однако, как отмечает издание, источники предупреждают, что после принятия 13-го пакета санкций Еврокомиссия намерена быстро предложить 14-й пакет мер, который, в свою очередь, может включать новые запреты на импорт.

Для принятия новых санкций страны-члены должны проголосовать единогласно. В Брюсселе считают, что странам ЕС осталось «совсем немного, по чему они могли бы прийти к единодушному согласию». Санкции в отношении российского ядерного топлива и сжиженного природного газа пока не рассматриваются, пишет Reuters.