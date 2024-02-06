Мнение: О страшном… У России вот-вот закончатся танки?

От создателей «У России скоро кончатся ракеты»…

В соцсетях с жаром обсуждают статью «Forbes», что #Украина якобы уничтожает российские танки и БМП «в промышленных масштабах». И процесс якобы идёт быстрее, чем в своём нынешнем состоянии российская #промышленность может их произвести. По некоторым подсчётам, «танков у России осталось всего на полгода».

Сначала я подумал, что это — украинский «Форбс», превратившийся за последние два года в какую-то совсем пропагандистскую помойку. Его редакция «прославилась» тем, что подсчитала стоимость российских ракет, которые ВКС РФ используют для ударов по украинским военным объектам, на основе… экспортных контрактов. Причём весьма, гм, интересным способом. Например, Россия поставила в Армению дивизион С-300 и сумма этой сделки засветилась в новостях. По данным открытых источников, стандартный состав дивизиона ЗРК С-300 включает 12 мобильных пусковых установок, и в стандартный боекомплект входит 72 ракеты. Следовательно, по мнению украинской редакции «Форбс», стоимость одной ЗУР для этого комплекса равна цене экспортного контракта, поделённой на 72.

«Математика — москальская лженаука», как и было сказано.

Однако статья «Forbes» о танках появилась в респектабельной американской версии. А её автор, Дэвид Акс, позиционирует себя как эксперта по танкам, дронам, самолётам, спутникам и военным кораблям. Вот ключевые тезисы его материала:

— недавно ВСУ якобы смогли уничтожить 54 российских ББМ за сутки: такие данные привёл аналитик Эндрю Перпетуа, специализирующийся на оценке потерь военной техники в ходе украино-российского конфликта;

— эти потери включают 16 танков и 29 БМП и БТР; то есть ежемесячно #Россия лишается по 400-500 танков и столько же БМП;

— согласно подсчётам известного сетевого аналитика с ником @HighMarsed, который просматривает спутниковые снимки, чтобы отслеживать запасы старой боевой техники в России, #Кремль расконсервировал 1081 единицу из старого парка, состоящего из 4811 находящихся на хранении боевых машин.

Таким образом, делает вывод Дэвид Акс, при нынешних темпах «утилизации» танков у России осталось не на два года боевых действий, как предполагалось ранее, а менее, чем на полгода. Даже несмотря на то, что российский ОПК нарастил их выпуск. Потому что «Уралвагонзавод» якобы не новые танки выпускает, а лишь модернизирует старые, навешивая на советскую броню новые комплекты динамической защиты.

Что касается последнего тезиса, американский автор почти слово в слово копирует «#производство» танков Abrams на единственном оставшемся у США военном заводе. Где и правда в ход идут старые корпуса. По крайней мере, так было ещё в прошлом году, о чём шумела американская пресса.

Относительно других данных — вот вам новая «звезда» военной аналитики, тот самый Эндрю Перпетуа.

Фото из его аккаунта в запрещённой в РФ соцсети Х. Ранее этот персонаж был спортивным обозревателем в «New York Mets», но после 24.02.2022 стал подвизаться на ниве OSINT-аналитики. И, похоже, переплюнул печально известный «волонтёрский» проект Oryx. Для ясности «фамилия» Перпетуа — это всего лишь транскрипция ника PerpetUA, под которым субъект ранее был известен на спортивных форумах. Кажется, и тут становится всё ясным?

Но вопрос тут один. Неужели моральный дух ВСУ упал настолько низко, что его приходится поддерживать фейками да побасенками уже и «солидным» американским изданиям?

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