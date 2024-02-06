Найдена альтернатива интервальному голоданию

Как сообщает издание GeroScience, австралийские ученые, представляющие Университет Монаша, разработали подход, который может стать более простой альтернативой интервальному голоданию, при этом обладая достаточно высокой степенью эффективности.

В данном случае речь идет о кратковременном исключении из рациона такой незаменимой пищевой аминокислоты, как изолейцин, причем данный способ не требует резкого сокращения объемов и калорийности потребляемой пищи, что делает его более практичным. Эксперимент, в ходе которого плодовых мушек сначала держали на полноценной синтетической диете, а после переводили на диету без изолейцина, показал, что периодическое исключение из рациона изолейцина способствует активизации детоксикационной и антиоксидантной систем организма, имеющих непосредственное отношение к продолжительности жизни.

Ученые подчеркнули, что эффект сопоставим с более широкими диетическими ограничениями и способствует здоровому старению.