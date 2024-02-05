 

В Иране археологи нашли помаду из бронзового века

05.02.2024, 23:40, Разное
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Как сообщает издание Scientific Reports, ученые University of Tehran обнаружили в юго-восточной части Ирана, а именно на территории провинции Керман, помаду, имеющую отношение к бронзовому веку.

Среди найденных артефактов исследователи выделили небольшой флакон с хлоритом, служивший в те времена в качестве своеобразного контейнера для помады.

Обозреватели уточняют: «Анализ, проведенный при помощи рентгеновской дифракции, сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионной спектроскопией и высокоэффективной жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии, выявил минеральные компоненты красного вещества внутри флакона». Анализ показал, что артефакт датируется началом второго тысячелетия до нашей эры.  


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