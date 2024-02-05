 

Рупор кремлевской пропаганды: Как заходили на “Царскую охоту”

05.02.2024, 22:35, Разное
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Как заходили на "Царскую охоту".
Появились первые кадры с территории "Царской охоты" во время захода на ее территорию отряда штурмовиков, которые зашли в тыл противника по подземной трубе после нескольких месяцев подготовки.
Противник оказался не готов к такому маневру и потерял несколько десятков человек убитыми и пленными. Последующие попытки противника отбить "Царскую охоту" контратакой трех батальонов успеха не имели. Сейчас бои сместились в юго-западные районы самой Авдеевки, где наши штурмовики продвинулись уже в жилой застройке несмотря на яростные контратаки противника.

Тактически безупречная операция. Организаторы достойны звания Героев России. Важнейшая позиция противника была взята малой кровью.
Ждем более развернутых видео зачистки "Царской охоты".

Источник: Colonel Cassad


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