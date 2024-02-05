Игра на музыкальных инструментах улучшает когнитивные функции

Как сообщает издание The Conversation, игра на музыкальных инструментах, равно как и пение в хоре, улучшает мозговую деятельность, что показали результаты недавних исследований.

Было установлено, что у людей, отличающихся развитыми музыкальными навыками, память и такие исполнительные функции, как сохранение самоконтроля и способность концентрации на конкретной задаче, развиты лучше, причем у тех, кто забросил музыку, когнитивные способности оказались несколько хуже. Пение в хоре способствует улучшению исполнительных функций, но не памяти, что, по мнению исследователей, связано с тем, что регулярное общение с остальными участниками поддерживает мозговую деятельность.

Кроме того, новые исследования показали, что пассивное прослушивание музыки вовсе не способствует улучшению когнитивных функций, как считалось ранее.