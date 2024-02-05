 

Названы пять напитков, повышающих эффективность мозговой деятельности

05.02.2024, 21:18, Разное
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Учитывая то обстоятельство, что улучшение памяти является ключевым аспектом здоровья мозга, исследования в данном направлении обретают все большую степень популярности, а повысить когнитивные способности можно за счет определенных напитков.

Взбодриться и повысить степень концентрации внимания поможет зеленый чай, содержащий флавоноиды, способствующие обработке информации и улучшению памяти. Содержащийся в черном шоколаде флаванол улучшит кровоснабжение головного мозга, а смузи из черники, ежевики и клубники повысят степень защиты мозга от дегенеративных процессов, прежде всего за счет антиоксидантов и полифенолов.

Грейпфрутовый сок, богатый витаминами А и С, антиоксидантами и фолиевой кислотой, защитит нервные клетки от повреждений, а розмариновый чай улучшит когнитивные способности в целом.     


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