Названы пять напитков, повышающих эффективность мозговой деятельности

Учитывая то обстоятельство, что улучшение памяти является ключевым аспектом здоровья мозга, исследования в данном направлении обретают все большую степень популярности, а повысить когнитивные способности можно за счет определенных напитков.

Взбодриться и повысить степень концентрации внимания поможет зеленый чай, содержащий флавоноиды, способствующие обработке информации и улучшению памяти. Содержащийся в черном шоколаде флаванол улучшит кровоснабжение головного мозга, а смузи из черники, ежевики и клубники повысят степень защиты мозга от дегенеративных процессов, прежде всего за счет антиоксидантов и полифенолов.

Грейпфрутовый сок, богатый витаминами А и С, антиоксидантами и фолиевой кислотой, защитит нервные клетки от повреждений, а розмариновый чай улучшит когнитивные способности в целом.