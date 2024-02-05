Ученые объяснили появление в Антарктиде огромной пирамиды

Как сообщает издание Live Science, информация о наличии в горах Антарктиды огромной пирамиды была опровергнута американскими учеными, представляющими Калифорнийский университет.

Напомним, что ранее СМИ опубликовали сообщения, согласно которым на спутниковых снимках запечатлены фигуры неизвестного происхождения, расположенные в горном массиве Эллсуорт и напоминающие пирамиды. Геологи уточнили, что в данном случае речь идет об открытой в 1935 году горе, являющейся одним из пиков горного массива, подчеркнув, что необычную форму гора приобрела за счет эрозии, когда при таянии льда вода заполняет трещины и за миллионы лет скалы приобретают пирамидальную форму.

Ученые пояснили: «Многие горы на Земле напоминают пирамиды, но у них, как правило, две или три грани. Четыре, как в данном случае, встречаются реже, но не являются чем-то необычным».