Короткие многослойные стрижки для вьющихся волос: тренды 2024 года

Многие девушки с вьющимися волосами считают, что им подходят только длинные стрижки. Но это мнение можно считаться в корне неверным. Существуют варианты коротких причесок, идеально подходящие и для локонов и для «кудряшек». Более того, считается, что короткие стрижки смотрятся на кудрявых волосах даже лучше, чем длинные.

В таких прическах локоны выглядят более легкими, живыми и здоровыми. При этом, по мнению стилистов, для обладательниц вьющихся волос больше всего подходят многослойные короткие стрижки. Такие прически подчеркивают естественную текстуру волос и позволяют создать самые модные образы.

Многослойный боб

Многослойный боб — очень модная прическа, которую выбирают многие женщины с прямыми волосами. Но для локонов и кудрей такая стрижка, по мнению стилистов, также может подойти очень хорошо. Считается, что многослойный боб идеально смотрится на густых вьющихся волосах.

Короткий боб

Просто отлично для локонов может подойти и короткий вариант боба. Такую прическу стилисты советуют выбирать тем девушкам, которые носят очки.

Каре

Прически каре отличаются от боба менее приподнятым затылком. На вьющихся волосах такая стрижка также будет смотреться очень привлекательно и креативно.

Короткое каре

Каре на кудрявых волосах может быть и очень коротким. Такие стрижки всегда выглядят необычно, стильно, а следовательно, и модно.

Короткое пикси

Еще одна трендовая прическа — пикси, также отлично подойдет для девушек с вьющимися волосами. К недостаткам такой стильной прически относят лишь достаточно сложный уход за ней. Волосы постоянно придется подстригать до нужной длины.

Короткие стрижки «под мальчика»

При желании девушкам с вьющимися волосами можно выбирать и короткие стрижки «под мальчика». Такие прически смотрятся мило и способны омолаживать образ.

Каскад

Просто отлично на кудрявых волосах будет смотреться и популярная многослойная стрижка каскад. Такие прически выглядят очень необычно и сразу же привлекают внимание. При этом в каскаде каждый завиток, благодаря многослойности, становится еще более упругим и выраженным.

Короткие стрижки для женщин старше 50

Конечно же, короткую стрижку в 2024 году можно выбрать для себя и женщине за 50 с вьющимися волосами. В данном случае, однако, не рекомендуется выбирать варианты стрижек с большим количеством слоев.

На вьющихся волосах у женщины за 50 такая прическа может смотреться несколько неаккуратно. Укладку при этом рекомендуется делать с использованием специальных, предназначенных для этой цели средств.