Разделенный френч – тренд весны: особенности модного маникюра

Весна 2024 года принесет много интересных тенденций в дизайне ногтей. Одна из них – это разделенный френч. Этот тренд поможет вам внести разнообразие в традиционный французский маникюр. Он позволит использовать разные цвета для окраски кончиков. Мы расскажем об особенностях модного варианта френча.

Разделенный френч: что это такое

Разделенный френч может иметь два варианта. В первом случае кончик ногтя разделен на две равные части небольшим зазором посередине.

Во втором случае две половинки кончика ногтя покрашены разными лаками, но между ними нет зазора.

Далее мы приведем самые модные идеи разделенного френча.

Тонкие золотые линии

Эта идея подходит для длинных ногтей. Белые кончики разделены посередине и украшены тонкими золотистыми линиями. Такой маникюр выглядит элегантно и утонченно.

Маленькие блестящие детали

В этом варианте разделенного френча одна половинка кончика покрашена лаком, а другая – сливается с нюдовым фоном. Дизайн дополняют крошечные детали золотистого цвета.

Вы можете использовать для половинки кончика как классический белый цвет, так и яркие оттенки лака.

Розовый с золотым

Весной будет очень популярен “барбикор”. Вы можете вписать этот стиль в разделенный френч.

В этом маникюре кончики покрашены в розовый цвет и разделены посередине. Их контуры подчеркнуты тонкой золотистой линией.

Этот маникюр выглядит очень нарядно. Он прекрасно сочетается с золотыми украшениями. Вы можете использовать для кончиков разные оттенки розового лака – от пастельных до ярких.

V-образный кончик

V-образные кончики идеально подходят для ногтей квадратной формы. Покрасьте одну половинку в традиционный белый цвет, а другую покройте блестящим лаком. У вас получится стильный и модный разделенный френч.

Черно-белый

Если вам нравятся классические оттенки, то используйте для кончиков сочетание черного и белого цвета, не создавая зазора между оттенками.

Черно-белые кончики красиво смотрятся как на длинных, так и на коротких ногтях.

Сочетание черного с цветным лаком

Вы можете сочетать черный тон не только с белым, но и с цветным лаком. Этот цвет гармонирует с любыми оттенками. Например, комбинация черного и красного лака на кончиках поможет вам создать смелый образ.

Абстрактный дизайн

Весной этого года в моду вернется абстрактный дизайн ногтей. Вы можете украсить разделенный френч тонкими вертикальными линиями. Такой рисунок отлично сочетается с нюдово-черными кончиками.

Завитки

Вы можете украсить V-образные кончики завитками и создать более плавные линии. Дополните двухцветный дизайн блестящими элементами.

Цветной дизайн

Используйте для разделенных кончиков весенние оттенки. Отдавайте предпочтение таким цветам, как розовый, желтый, оранжевый и изумрудный.

Темно-красный

Темно-красный цвет кончиков идеально сочетается с разделенным френчем. Отдавайте предпочтение бордовым и винным оттенкам.